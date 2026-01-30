Trump elige al exgobernador Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el viernes al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo, dando así ⁠a un crítico habitual de la Fed la oportunidad de poner en ⁠práctica su idea de "cambio de régimen" en materia de política monetaria, en un momento en el que Trump está presionando para tener un mayor control sobre el banco central. "Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Fed, quizá el mejor. Por encima ⁠de todo, ‌es el 'candidato ideal y nunca te ​defraudará", dijo Trump al anunciar su más reciente medida para dejar su huella en una Fed, a la que critica constantemente por no ceder a sus demandas de bajar los tipos de interés.

El cargo ​requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos.

La Fed se ha considerado durante mucho tiempo una fuerza estabilizadora en los mercados financieros mundiales, debido en gran parte a su aparente independencia de ‌la política.

Los crecientes esfuerzos de Trump por poner a prueba esa independencia, incluida la decisión de su Departamento de Justicia en ‌enero de abrir una investigación penal sobre Powell, han sentado las bases para un difícil ​proceso de confirmación en el Senado para cualquier sucesor.

También ha abierto la puerta a la posibilidad de que Powell, quien calificó la investigación penal como un pretexto para presionar a la Fed para que establezca la política monetaria que desea el presidente, opte por permanecer en la Fed incluso después de que termine su mandato como presidente, en un intento por proteger a la Fed de la influencia política.

El nombramiento culmina un proceso de varios meses que a menudo se asemejó a una audición pública, ya que Warsh, el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett y otros candidatos destacados —entre ellos el actual gobernador de la Fed Christopher Waller y el experto en Wall Street Rick Rieder— aparecieron regularmente en televisión para promocionar sus credenciales y exponer sus opiniones sobre la economía y la política monetaria de la Fed.

En agosto, Trump nombró al asesor de la Casa Blanca Stephen Miran para la Fed, donde se ha convertido en uno de los principales defensores de los agresivos recortes de ⁠tipos que Trump lleva tiempo buscando. Trump también ha intentado forzar la salida de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, en una batalla que ahora se encuentra ante la Corte Suprema y que, si tiene éxito, supondría la primera vez que un presidente despide ​a un responsable de política monetaria de la Fed.

Aunque Warsh no es un miembro de la Casa Blanca, ha sido confidente del presidente y huésped en su finca de Florida, y parece dispuesto a impulsar muchas de las prioridades de Trump como jefe "en la sombra" de la Fed hasta que termine el mandato de Powell a mediados de mayo.

Abogado y distinguido profesor visitante de economía en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, Warsh ha dicho que cree que el presidente tiene razón al presionar al banco central para que reduzca drásticamente los tipos de interés y ha criticado a la Fed por subestimar el potencial de combate a la inflación del crecimiento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial.

También ha pedido una amplia reforma del banco central que reduzca su balance y flexibilice la normativa bancaria.

Warsh, de 55 años, estuvo a punto de ser nombrado para el cargo ⁠en el primer mandato de Trump, antes de que se decantara por Powell, y desde entonces ha mantenido una presencia pública constante a través de discursos y ensayos en los que ha criticado a Powell y ​a sus colegas por su gestión del balance de la Fed, los tipos de interés y otras medidas.

Ahora será responsable de una institución que, según él, debería reducir su huella en la economía y cambiar la forma en que gestiona la política monetaria.

No está claro cómo puede afectar esta elección a la trayectoria de los tipos a corto plazo. Las tres bajadas de tipos de la Fed en 2025 situaron los costes de los préstamos a corto plazo en el rango del 3,50%-3,75%.

En enero, alegando un crecimiento ‍más fuerte y una estabilización del mercado laboral, la Fed

mantuvo los tipos

sin cambios y

señaló una pausa

en el futuro; por ahora, los mercados

no esperan otra bajada

de tipos hasta que se nombre al próximo presidente, en junio.

Con su experiencia en Wall Street, donde fue socio de la oficina que gestionaba el patrimonio del gigante inversor Stanley Druckenmiller, y sus vínculos familiares con Ron Lauder, uno de los principales partidarios de Trump, Warsh será objeto de una intensa atención para demostrar su independencia del presidente.

Como gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, la familiaridad de Warsh con los ejecutivos e inversores de Wall Street le convirtió en el principal enlace con la comunidad financiera del entonces presidente de la Fed, Ben Bernanke, durante la crisis financiera de 2007-2009.

Aunque no ​se opuso a las compras masivas de bonos que Bernanke utilizó para sacar a la economía de lo que resultó ser una larga recesión, le preocupaba que alimentaran la inflación y finalmente dimitió. Las preocupaciones de Warsh sobre la inflación resultaron infundadas, pero el gran tamaño del balance de la Fed y el papel que desempeña en la gestión de los tipos de interés siguen siendo motivo de preocupación.

Ahora sostiene que la reducción del gran balance de la Fed permitiría "redistribuir" el exceso de liquidez de los mercados financieros

hacia

la economía real mediante ‍la reducción del tipo de interés oficial de la Fed. (Información de Susan Heavey y Ann Saphir; edición de Dan Burns, Andrea Ricci, Alison Williams y Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)