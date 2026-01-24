Trump elogia a las tropas británicas como valientes guerreros tras la condena generalizada

LONDRES, 24 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el sábado a los "valientes" soldados británicos, calificándolos de guerreros, un día después de que unas declaraciones suyas sobre las tropas de la OTAN en Afganistán fueran calificadas de "insultantes y espantosas" por el primer ministro británico

Trump provocó la ira generalizada en Gran Bretaña y en toda Europa después de que dijera que las tropas europeas se habían quedado fuera del frente en Afganistán

El Reino Unido perdió 457 soldados en Afganistán, su guerra más mortífera desde la década de 1950. Durante varios de los años más intensos de la guerra, dirigió la campaña aliada en Helmand, la provincia más grande y violenta de Afganistán, al tiempo que luchaba como principal aliado de Estados Unidos en el campo de batalla de Irak

"¡Los GRANDES y muy VALIENTES soldados del Reino Unido siempre estarán con los Estados Unidos de América!", escribió Trump en la red social Truth. "En Afganistán, 457 murieron, muchos resultaron gravemente heridos, y estaban entre los más grandes de todos los guerreros. Es un vínculo demasiado fuerte para romperse jamás"

Los comentarios iniciales de Trump habían provocado una reacción inusualmente fuerte del primer ministro británico Keir Starmer, que ha tendido a evitar las críticas directas a Trump en público

La oficina del líder británico emitió un comunicado para decir que el primer ministro había hablado con el presidente el sábado sobre el tema

"El primer ministro sacó a colación a los valientes y heroicos soldados británicos y estadounidenses que lucharon codo a codo en Afganistán, muchos de los cuales nunca regresaron a casa", decía el comunicado. "Nunca debemos olvidar su sacrificio", dijo

Veteranos británicos y de otros países se han alineado para condenar los comentarios del presidente estadounidense al programa "Mornings with Maria" de Fox Business Network el jueves, en los que dijo que Estados Unidos "nunca había necesitado" la alianza transatlántica y acusó a los aliados de mantenerse "un poco al margen del frente" en Afganistán

Entre ellos estaba el hijo menor del rey Carlos, el príncipe Enrique, que sirvió dos veces en Afganistán

"Esos sacrificios merecen que se hable de ellos con sinceridad y respeto", dijo en un comunicado. (Reporte de Michael Holden; Edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)