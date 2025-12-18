LA NACION

Trump elogia al gobernador Waller tras entrevistarlo para presidir la Fed

Trump elogia al gobernador Waller tras entrevistarlo para presidir la Fed
Trump elogia al gobernador Waller tras entrevistarlo para presidir la FedAlex Brandon - AP

Por Steve Holland

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que entrevistó el día anterior al gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, como candidato a suceder a Jerome Powell en la presidencia de la Fed, y lo elogió como "genial".

Trump dijo que tres o cuatro finalistas siguen en liza por el puesto. A Trump también le preguntaron por su opinión sobre la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y la calificó de "fantástica".

El mandato de cuatro años de Powell como presidente expira en mayo, y Trump ha dicho que quiere un sucesor que apoye una política monetaria favorable al crecimiento.

Junto a Waller y Bowman, otros nombres en liza son el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh. (Reporte de Jarrett Renshaw; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...