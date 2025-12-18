Trump elogia al gobernador Waller tras entrevistarlo para presidir la Fed

Por Steve Holland

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que entrevistó el día anterior al gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, como candidato a suceder a Jerome Powell en la presidencia de la Fed, y lo elogió como "genial".

Trump dijo que tres o cuatro finalistas siguen en liza por el puesto. A Trump también le preguntaron por su opinión sobre la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y la calificó de "fantástica".

El mandato de cuatro años de Powell como presidente expira en mayo, y Trump ha dicho que quiere un sucesor que apoye una política monetaria favorable al crecimiento.

Junto a Waller y Bowman, otros nombres en liza son el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh. (Reporte de Jarrett Renshaw; edición en español de Javier López de Lérida)