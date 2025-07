Trump elogia el "buen inglés" del presidente de Liberia, cuyo idioma oficial es el inglés

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado este miércoles un incómodo momento en su reunión en Washington con los mandatarios de Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau y Gabón, al elogiar a su homólogo liberiano, Joseph Boakai, por su "buen inglés", el idioma oficial del país africano. "¡Qué buen inglés!", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca después de que el presidente liberiano concluyera su intervención. "¿Dónde aprendió a hablar tan bien?", ha preguntado, insistiendo y reformulando la pregunta en hasta tres ocasiones más, según ha recogido el 'Washington Post', antes de plantear si había sido en Liberia. El líder liberiano ha respondido, por partida doble, "sí, señor", confirmando a su par estadounidense una situación que éste ha considerado "muy interesante". "Es un idioma precioso. Hay personas en esta mesa que no hablan tan bien", ha aseverado Trump. El inusual interrogatorio ha llevado a Boakai a reírse amablemente sin mencionar que el inglés es el idioma oficial de Liberia, país que debe su nombre a que la Sociedad Americana de Colonización eligió esta tierra, en 1822, como lugar al que enviar a esclavos afroamericanos liberados. El liberiano ha sido el único angloparlante nativo de los cinco dirigentes de África occidental que han asistido al encuentro con el presidente de Estados Unidos, una cumbre que también ha presentado otro instante poco frecuente en la alta política internacional. Después de que varios de los mandatarios invitados hablasen, Trump ha querido acelerar la situación alegando "una agenda muy apretada". "Si pudieran decir solo su nombre y su país, sería estupendo", ha declarado. Con todo, el interés del presidente estadounidense en la duración de su reunión ha parecido cambiar, después de que algunos de los dirigentes presentes hayan afirmado que el inquilino de la Casa Blanca se merece el Premio Nobel de la Paz --al que le ha nominado esta semana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu--. "No sabía que me iban a tratar tan bien", ha señalado entonces Trump. "Esto es genial. Podríamos estar así todo el día". La cumbre, centrada en las relaciones comerciales de Estados Unidos con Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau y Gabón, ha sido escenario de más declaraciones admirativas de Trump hacia estos países y hacia África, en un sentido más amplio. "África posee un gran potencial económico", ha afirmado el magnate republicano, que ha descrito a los países como "lugares vibrantes con tierras muy valiosas, magníficos minerales, grandes yacimientos petrolíferos y gente maravillosa".

LA NACION servicio-de-noticias