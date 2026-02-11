Trump, en privado, ha considerado abandonar el TMEC: Bloomberg News

11 feb (Reuters) - Donald Trump ha considerado en privado la posibilidad de abandonar el pacto comercial TMEC, lo que genera una mayor incertidumbre sobre su futuro en las renegociaciones en las que participan Estados Unidos, Canadá y México, informó Bloomberg News el miércoles citando fuentes.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que cualquier anuncio lo haría Trump.

"Cualquier discusión sobre una posible medida presidencial, a menos que sea anunciada por el propio presidente, es una especulación sin fundamento", dijo el funcionario en un correo electrónico a Reuters.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que Trump nunca le ha manifestado en las llamadas que han sostenido que Estados Unidos vaya a retirarse del TMEC.

"No hay ningún mensaje en ese sentido", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria. (Reporte de Rhea Rose Abraham en Bangalore)