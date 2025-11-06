Trump, en un giro, reconoce que los estadounidenses están pagando "algo" por los aranceles

Por Steve Holland y Jeff Mason

WASHINGTON, 6 nov (Reuters) -

El presidente Donald Trump reconoció el jueves que los consumidores estadounidenses están pagando más por los bienes debido a los aranceles que ha establecido, un cambio en su retórica, pese a que insistió en que la política los ha beneficiado en general.

Trump, que ha usado los aranceles como garrote diplomático y económico desde que llegó al poder, ha insistido durante mucho tiempo en que son los países extranjeros los que ingresan dinero en las arcas estadounidenses debido a los gravámenes. Los economistas afirman que los aranceles los pagan los propios consumidores de los productos.

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos plantearon dudas el miércoles sobre la legalidad de los aranceles de Trump en un caso que tiene amplias implicaciones para la forma en que Trump gobierna. El presidente, que ha advertido de que una decisión que le despoje del derecho a establecer aranceles sería un desastre, dijo el jueves que su administración necesitaría una especie de Plan B si el fallo del tribunal iba en esa dirección.

Durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval, un reportero señaló que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, había afirmado que los aranceles eran en realidad impuestos que pagaban los estadounidenses.

A la pregunta de si estaba de acuerdo con que los estadounidenses pagaran los aranceles, Trump respondió: "No, no estoy de acuerdo. Creo que pueden estar pagando algo. Pero si tenemos en cuenta el impacto global, los estadounidenses están ganando muchísimo".

Durante meses, Trump ha insistido repetidamente en su opinión de que son otros países los que pagan los aranceles. Ha establecido gravámenes a las importaciones de China, Canadá, la Unión Europea y otros.

Eliminar los aranceles de su proverbial caja de herramientas le quitaría un instrumento que Trump dice que ha usado para poner fin a los conflictos entre otros países y llevar justicia económica a Estados Unidos, que también se enfrenta a aranceles de sus socios comerciales.

"Creo que sería devastador para nuestro país, pero también creo que tendremos que desarrollar un plan B. Veremos qué pasa", dijo Trump sobre un posible fallo de la Suprema en su contra. "Espero que ganemos. No puedo imaginar que alguien provoque ese tipo de devastación a nuestro país".

(Reporte de Steve Holland y Jeff Mason; contribución de Katharine Jackson y Bhargav Acharya; edición de en español de Javier López de Lérida)