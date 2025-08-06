Trump: "En unos días nombraré a jefe interino de la Fed"

Así lo informó el propio jefe de la Casa Blanca, según el cual "en los próximos dos o tres días, nombraré a uno permanente".

Tras la salida de Kuegler, queda ahora una vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, justo en momentos en que crece la presión del republicano para reemplazar al titular del banco central, Jerome Powell.

Kugler, quien ocupaba el cargo desde 2023, presentó su renuncia, atribuyéndolo a su intención de regresar a su puesto académico en la Universidad de Georgetown.

El mandato de Kugler vencía en enero de 2026.

Por ahora se desconoce quién será su sucesor, aunque entre los nombres se destacan dos figuras cercanas al pensamiento del mandatario: Kevin Hassett y Kevin Warsh.

Hassett es actualmente asesor económico de la Casa Blanca y exdirector del Consejo de Asesores Económicos, mientras que Warsh es un exgobernador de la Fed durante el gobierno de George W. Bush.

Trump, por otra parte, dejó abierta la posibilidad de que la misma persona que ocupe el puesto interino sea elegida en un futuro para encabezar la Reserva Federal, en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato como presidente concluye en mayo del año próximo. Desde su regreso a la presidencia en enero pasado, Trump fue crítico del rol de Powell al frente de la Fed, por considerar que el banco central no actuó con la suficiente rapidez para reducir los tipos de interés frente a una economía que muestra señales de desaceleración.

Sin embargo, la inflación aún se mantiene por encima del 2% que la Fed considera adecuado, lo que ha generado una situación compleja de doble mandato: estabilidad de precios y pleno empleo. (ANSA).