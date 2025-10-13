Trump, en vías de reunirse con Xi en Corea del Sur, según Bessent
1 minuto de lectura
WASHINGTON, 13 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en camino de reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, a medida que ambas partes desescalan las tensiones sobre las disputas comerciales, dijo el lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
"Hemos desescalado sustancialmente", dijo Bessent en una entrevista con Fox Business Network.
"El presidente Trump dijo que los aranceles no entrarían en vigor hasta el 1 de noviembre. Se reunirá con el presidente Xi en Corea. Creo que esa reunión seguirá en pie". (Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu; edición de Andrew Cawthorne)
