Trump encabeza la primera reunión de la Junta de Paz; aliados de EE. UU. desconfían del nuevo organismo

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se reunirá el jueves con representantes de más de dos docenas de países que se han sumado a su Junta de Paz —y varios que han optado por no hacerlo— para una reunión inaugural que se centrará en la reconstrucción y en la creación de una fuerza internacional de estabilización para una Gaza devastada por la guerra, donde se mantiene un frágil acuerdo de alto el fuego

Trump anunció antes de la reunión que los miembros de la junta han prometido US$5.000 millones para la reconstrucción, una fracción de los aproximadamente US$70.000 millones que se calcula que se necesitan para reconstruir el territorio palestino, arrasado tras dos años de guerra. Se espera que los miembros den a conocer compromisos de miles de efectivos para fuerzas internacionales de estabilización y de policía en el territorio

“Tenemos a los mejores líderes del mundo sumándose a la Junta de Paz”, declaró Trump a los periodistas a principios de esta semana. “Creo que tiene la posibilidad de ser la junta más trascendental jamás reunida de cualquier tipo”

La junta se puso en marcha como parte del plan de paz de 20 puntos de Trump para poner fin al conflicto en Gaza. Pero desde el alto el fuego de octubre, la visión de Trump para la junta ha cambiado y quiere que tenga un mandato aún más ambicioso: uno que no solo complete la tarea hercúlea de lograr una paz duradera entre Israel y Hamás, sino que también ayude a resolver conflictos en todo el mundo

Pero, antes del primer encuentro de la junta, el acuerdo de alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil y la visión ampliada de Trump ha despertado temores de que el presidente de Estados Unidos busque crear un rival de las Naciones Unidas. Trump afirmó a principios de esta semana que esperaba que la junta anime a la ONU a “ponerse las pilas”

“Las Naciones Unidas tienen un gran potencial”, sostuvo. “No han estado a la altura de ese potencial”

Algunos aliados de EEUU siguen escépticos

Más de 40 países y la Unión Europea han confirmado que enviarán funcionarios a la reunión del jueves, según un alto funcionario del gobierno que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos. Alemania, Italia, Noruega y Suiza figuran entre más de una docena de países que no se han sumado a la junta, pero se espera que asistan como observadores, indicó el funcionario

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el miércoles una reunión de alto nivel sobre el acuerdo de alto el fuego y los esfuerzos de Israel por ampliar el control en Cisjordania. La sesión de la ONU en Nueva York estaba programada originalmente para el jueves, pero se adelantó después de que Trump anunció la reunión de la junta para la misma fecha y quedó claro que complicaría los planes de viaje de los diplomáticos que planeaban asistir a ambas

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, comentó a los periodistas a principios de esta semana que “a nivel internacional debería ser ante todo la ONU la que gestione estas situaciones de crisis”. El gobierno de Trump rechazó el miércoles las preocupaciones del Vaticano

“Este presidente tiene un plan y una visión muy audaces y ambiciosos para reconstruir y rehabilitar Gaza, que ya están muy avanzados gracias a la Junta de Paz”, manifestó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Esta es una organización legítima en la que hay decenas de países miembros de todo el mundo”

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, también rebatió a los aliados escépticos, al afirmar que la junta “no está hablando, está actuando”

“Estamos escuchando a la clase parlanchina criticar la estructura de la junta, que es poco convencional, que no tiene precedentes”, dijo Waltz. “De nuevo, las viejas formas no estaban funcionando”

Preguntas sobre el desarme de Hamás

Un punto central de las conversaciones del jueves será la creación de una fuerza internacional de estabilización armada para mantener la seguridad y garantizar el desarme de Hamás, una exigencia clave de Israel y un pilar del acuerdo de alto el fuego

Pero hasta ahora, solo Indonesia ha ofrecido a Trump un compromiso firme para la fuerza propuesta. Y Hamás ha dado pocas señales que generen confianza de que esté dispuesto a avanzar con el desarme. El gobierno “no se hace ilusiones sobre los desafíos en torno a la desmilitarización”, pero se ha visto alentado por lo que los mediadores han informado, según un funcionario de Estados Unidos que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, se comprometió a trabajar estrechamente con otros países islámicos líderes invitados por Trump para “sumarse a los esfuerzos para tratar de lograr una paz duradera en Palestina”

“Reconocemos que todavía hay obstáculos que superar, pero al menos mi postura es que tenemos que intentarlo, y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo”, expresó en un acto en la Cámara de Comercio de Estados Unidos el miércoles, donde se reunió con miembros de la comunidad empresarial

Se espera que la Junta Ejecutiva de Gaza, el brazo operativo de la junta, presente el jueves actualizaciones sobre sus esfuerzos para crear un sistema de gobierno funcional y servicios para el territorio, según el funcionario que habló bajo condición de anonimato para adelantar los lineamientos generales de la reunión

Además de Trump, el funcionario señaló que entre los otros oradores de la conferencia estarán el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial de Trump Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el alto representante de la junta ejecutiva, Nickolay Mladenov, y Waltz

Michael Hanna, director del programa de Estados Unidos en International Crisis Group, una organización sin fines de lucro centrada en la prevención de conflictos, sugirió que el escepticismo que muestran algunos aliados de Washington no es injustificado

“Sin una autorización clara para ampliar su mandato más allá de Gaza, no sorprende que muchos aliados y socios de Estados Unidos hayan optado por rechazar la oferta de Trump de sumarse a la junta”, afirmó Hanna. “En cambio, muchos de los Estados más comprometidos con el futuro de Gaza se han inscrito con la esperanza de centrar la atención de Estados Unidos y alentar al propio Trump a usar la influencia y la capacidad de presión que tiene con Israel”

______

Los periodistas de The Associated Press Didi Tang en Washington, Farnoush Amiri en Naciones Unidas, y Nicole Winfield en Roma contribuyeron con esta cobertura

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa