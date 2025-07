Trump ensalza el "mayor acuerdo nunca hecho" tras comprometer a la UE a inversiones y compras armamentísticas

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este domingo el acuerdo comercial con la Unión Europea como el "mayor acuerdo nunca hecho", tras haber anunciado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un paquete de compromisos que incluyen el establecimiento de gravámenes del 15% para productos europeos y compromete al bloque europeo a inversiones adicionales así como adquisiciones de energía y armamento. "Todos los países (de la UE) se abrirán al comercio con Estados Unidos con cero aranceles, y acuerdan comprar una gran cantidad de equipo militar", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca, que también desde Turnberry, Escocia, donde se ha reunido con la dirigente europea y ha asegurado que no habrá más aranceles que los pactados ni impondrá medidas adicionales contra países específicos. Además, aunque todavía no se conocen todos los detalles, Trump sí ha afirmado que la tarifa arancelaria del 15% incluye también los productos farmacéuticos, que ha descrito como "muy especiales". "No podemos estar en una posición donde dependamos de otros países", ha incidido, indicando que buscará ampliar la industria farmacéutica estadounidense. El mandatario ha afirmado asimismo que Estados Unidos enviará material militar a la OTAN "y ellos harán lo que quieran, aunque supongo que principalmente trabajarán con Ucrania". En este sentido, ha alabado el compromiso de los miembros de la alianza transatlántica que han aceptado el aumento de la inversión en defensa, insistiendo en que el "2% era muy bajo".