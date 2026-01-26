Trump envía a Minnesota al zar de la frontera Homan tras segundo tiroteo mortal

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump anunció el lunes que enviará más tarde en el día a su zar fronterizo Tom Homan a Minnesota, tras la indignación suscitada por el segundo tiroteo mortal contra un ciudadano estadounidense por parte de agentes de inmigración el fin de semana en Mineápolis.

"Tom es duro pero justo, y dependerá directamente de mí", escribió el mandatario en un mensaje en las redes sociales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo por separado en X que Homan gestionará las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado.

El domingo, Trump dijo a The Wall Street Journal que su administración está revisando el último tiroteo y señaló su voluntad de retirar eventualmente a los funcionarios de inmigración de la zona de Mineápolis.

"En algún momento nos iremos. Hemos hecho, han hecho un trabajo fenomenal", dijo Trump al Journal en una entrevista, sin ofrecer ningún calendario detallado.

Agentes de inmigración estadounidenses dispararon y mataron a Alex Pretti, de 37 años, el sábado.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el incidente fue un ataque, pero videos de transeúntes verificados y revisados por Reuters mostraron a Pretti sosteniendo un teléfono en la mano, no un arma, mientras intentaba ayudar a manifestantes que habían sido empujados al suelo por los agentes.

El 7 de enero, un agente federal de inmigración mató de un disparo a la ciudadana estadounidense Renee Good mientras estaba en su vehículo. Funcionarios de Trump dijeron que ella intentó embestir al agente con su auto, pero otros observadores dijeron que la grabación hecha por un transeúnte sugiere que estaba tratando de alejarse del agente que le disparó.

