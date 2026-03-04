Por Ann Saphir

4 mar (Reuters) -

El presidente Donald Trump nominó oficialmente el miércoles al exgobernador de ‌la Reserva Federal ‌Kevin ⁠Warsh como próximo jefe del banco central, informó la Casa Blanca.

Esto acerca a Trump a la ​instalación de ⁠un ⁠presidente de la Fed favorable a la reducción de las tasas ​de interés, pero

existen grandes obstáculos tanto para el regreso ‌de Warsh a la Fed como, ​una vez confirmado como jefe ​de la entidad, para que pueda llevar a cabo las bajas de tasas que desea el republicano.

Warsh, que sustituiría a Jerome Powell cuando termine su mandato el 15 de mayo, ocuparía el puesto que ​actualmente tiene el gobernador de la Fed Stephen Miran, según la nota de la ⁠Casa Blanca.

Miran, también nombrado por Trump, ha sido uno de los principales defensores de ‌las bajadas de los tipos desde que se incorporó a la Fed en septiembre.

Trump, que critica con frecuencia y públicamente a Powell por no recortar las tasas con la suficiente rapidez o profundidad, había dicho que haría del apoyo a la reducción ‌de los costos de los préstamos una condición para cualquier candidato a la ⁠presidencia de la Fed.

Warsh ha indicado que cree que ‌el crecimiento de la productividad impulsado por la ⁠inteligencia artificial crea una oportunidad para reducir las ⁠tasas sin avivar la inflación.

Se espera que el Comité Bancario del Senado, controlado por los republicanos, siga adelante con la audiencia de confirmación, y sus miembros republicanos han dicho que consideran a ‌Warsh bien cualificado y ​una buena elección para el puesto.

Muchos funcionarios de la Fed dicen que apoyan esperar a que la inflación se modere antes de volver a reducir las tasas. (Reporte ‌de Ann Saphir; Editado en español por Javier Leira)