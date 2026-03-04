Trump envía al Senado nominación de Warsh como presidente de la Reserva Federal
Por Ann Saphir
4 mar (Reuters) -
El presidente Donald Trump nominó oficialmente el miércoles al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como próximo jefe del banco central, informó la Casa Blanca.
Esto acerca a Trump a la instalación de un presidente de la Fed favorable a la reducción de las tasas de interés, pero
existen grandes obstáculos tanto para el regreso de Warsh a la Fed como, una vez confirmado como jefe de la entidad, para que pueda llevar a cabo las bajas de tasas que desea el republicano.
Warsh, que sustituiría a Jerome Powell cuando termine su mandato el 15 de mayo, ocuparía el puesto que actualmente tiene el gobernador de la Fed Stephen Miran, según la nota de la Casa Blanca.
Miran, también nombrado por Trump, ha sido uno de los principales defensores de las bajadas de los tipos desde que se incorporó a la Fed en septiembre.
Trump, que critica con frecuencia y públicamente a Powell por no recortar las tasas con la suficiente rapidez o profundidad, había dicho que haría del apoyo a la reducción de los costos de los préstamos una condición para cualquier candidato a la presidencia de la Fed.
Warsh ha indicado que cree que el crecimiento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial crea una oportunidad para reducir las tasas sin avivar la inflación.
Se espera que el Comité Bancario del Senado, controlado por los republicanos, siga adelante con la audiencia de confirmación, y sus miembros republicanos han dicho que consideran a Warsh bien cualificado y una buena elección para el puesto.
Muchos funcionarios de la Fed dicen que apoyan esperar a que la inflación se modere antes de volver a reducir las tasas. (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Javier Leira)