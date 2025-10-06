Trump envía Guardia Nacional de California a Oregon; gobernadores prometen ir a tribunales

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump está enviando 300 efectivos de la Guardia Nacional de California a Oregon después de que una jueza le prohibió temporalmente al gobierno desplegar la guardia de ese estado en Portland, informó el domingo el gobernador de California, Gavin Newsom.

Newsom prometió luchar contra la medida en los tribunales.

No hubo un anuncio oficial desde Washington de que la Guardia Nacional de California estaba siendo convocada y enviada a Oregon, al igual que fue el caso cuando el gobernador de Illinois hizo un anuncio similar el sábado sobre las tropas en su estado siendo activadas.

La gobernadora de Oregon Tina Kotek indicó que 101 efectivos de la Guardia Nacional de California llegaron a su estado el sábado por la noche en avión y que más están en camino. Agregó que no ha habido comunicación formal con el gobierno federal sobre el despliegue.

"Esta acción parece ser intencional para eludir la decisión de ayer de una jueza federal", declaró Kotek el domingo. "No hay necesidad de intervención militar en Oregon. No hay insurrección en Portland. No hay amenaza a la seguridad nacional. Oregon es nuestro hogar, no un objetivo militar".

Un vocero de la Policía de Portland se negó a comentar sobre si ya había efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad.

Un portavoz de Kotek expresó el domingo que no podía verificar la ubicación actual de los miembros de la Guardia Nacional que llegaron a Oregon el sábado, dirigiendo las preguntas al Departamento de Defensa.

La Guardia Nacional de California remitió las preguntas al Departamento de Defensa. Un portavoz del departamento declinó hacer comentarios. No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca.

Newsom, un demócrata, afirmó en un comunicado que el personal de California estaba en camino el domingo y calificó el despliegue como "un abuso asombroso de la ley y el poder". Dijo que estas tropas fueron "federalizadas" y puestas bajo el control del presidente hace meses en contra de sus objeciones, en respuesta a disturbios en Los Ángeles.

"El comandante en jefe está utilizando al ejército como un arma política contra los ciudadanos estadounidenses", expresó Newsom en el comunicado. "Llevaremos esta lucha a los tribunales, pero el público no puede permanecer en silencio ante una conducta tan imprudente y autoritaria por parte del presidente de los Estados Unidos".

Una jueza federal designada por Trump en Oregon le prohibió temporalmente el sábado al gobierno desplegar la Guardia Nacional de Oregon en Portland para proteger la propiedad federal en medio de protestas después de que Trump llamara a la ciudad "devastada por la guerra".

Tanto funcionarios de Oregon como residentes de Portland dijeron que esa descripción era ridícula.

La jueza federal Karin Immergut, quien fue designada por Trump durante su primer mandato, emitió la orden mientras se esperan más argumentos en la demanda. Agregó que las protestas relativamente pequeñas de la ciudad no justifican el uso de fuerzas federalizadas, y que tal uso podría atentar contra la soberanía estatal de Oregon.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, destacó el domingo que la ciudad continúa buscando medios legales para detener cualquier despliegue de la Guardia Nacional.

"Esta acción elude la decisión del tribunal y amenaza con inflamar a una comunidad que ha permanecido pacífica", manifestó Wilson. "Nuestro equipo legal está coordinando con nuestros socios y tomará de inmediato todas las medidas legales para hacer cumplir la orden de la jueza y proteger los derechos de los habitantes de Portland".

El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland ha sido recientemente el sitio de protestas nocturnas.

Trump ha caracterizado tanto a Portland como a Chicago como ciudades plagadas de crimen y disturbios, llamando a la primera una "zona de guerra" y sugiriendo que se necesitaba una fuerza apocalíptica para sofocar los problemas en la segunda. Desde el inicio de su segundo mandato, ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades.

Trump autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a los oficiales y activos federales en Chicago el sábado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.