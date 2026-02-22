Trump es propenso a un ataque selectivo contra Irán

Lo informó el diario The New York Times, según la cual la reunión entre las delegaciones iraní y estadounidense en Ginebra el jueves parece ser un último recurso para evitar un conflicto militar.

Según informes, Trump está dispuesto a llevar a cabo un ataque en los próximos días para demostrar a Irán que debe aceptar renunciar a su capacidad nuclear. Si esto y la diplomacia fracasan, Trump dejará la puerta abierta a un ataque militar a finales de año para derrocar al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Trump discutió los planes para Irán el miércoles en la Sala de Crisis con el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, el director de la CIA, John Ratcliffe, y la jefa de Estado Mayor, Susie Wiles.

Según The New York Times, el presidente solicitó la opinión del general Caine y Ratcliffe, pero estos se limitaron a describir las posibilidades militares y la situación actual sobre el terreno.

El general Caine no pudo garantizar el éxito de la operación, como lo había hecho con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Vance también presionó a Ratcliffe y al general Caine, pidiéndoles su opinión sobre las opciones disponibles e instándolos a analizar los riesgos y las complejidades de un ataque contra Irán (ANSA).