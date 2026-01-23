Trump es visto como un "enemigo de Europa", según sondeo en 7 países de la UE

Una corta mayoría de personas encuestadas en siete países de la Unión Europea consideran al presidente estadounidense, Donald Trump, "un enemigo de Europa", según un sondeo publicado este viernes por la revista francesa de geopolítica El Grand Continent

La encuesta a 1.000 personas en cada uno de los siete países —Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Polonia— tuvo lugar entre el 13 y el 19 de enero, después que Trump expresara su voluntad de tomar el control de Groenlandia, territorio danés

Un 51% consideran a Trump un "enemigo de Europa" frente a un 8% que lo consideran un "amigo", según el sondeo de Cluster17. Esta corta mayoría se da en seis de estos países, salvo en Polonia, donde sólo un 28% califica su actitud de hostil

En este país fronterizo con Rusia, que ve a Washington como un garante de su protección contra posibles amenazas de Moscú, un 48% de los encuestados considera que el presidente estadounidense no es ni amigo ni enemigo (un 39% de media en los siete países)

Dinamarca, un aliado histórico de Washington en Europa, es sin embargo el país con un mayor número de encuestados que ven a Trump como un enemigo (58%), al mismo nivel que España y por delante de Bélgica (56%), Francia (55%), Alemania (53%) e Italia (52%)

Sobre la operación militar estadounidense que llevó en enero a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un 63% de los encuestados la considera "ilegal" por violar la soberanía nacional e internacional, frente a un 25% que la considera "legítima"

En este contexto internacional cada vez más tenso, un 73% de los encuestados piensa que la UE debería garantizar su propia defensa en el futuro sin contar con el apoyo de Estados Unidos, frente a un 22% que ve todavía posible contar con Washington

Estados Unidos, primera potencia militar y dotada de la bomba atómica, es el principal miembro de la OTAN, alianza militar transatlántica a la que pertenecen todos los países de las personas encuestadas

Durante décadas, los países europeos han reducido su gasto en Defensa y se encuentran ahora en una situación de marcada dependencia de Washington, que desde hace años exige que Europa asuma en mayor medida su propia protección