Trump espera que Honduras elija presidente a conservador Asfura en comicios del domingo
- 1 minuto de lectura'
26 nov (Reuters) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el miércoles a Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional de Honduras, en las elecciones en el país centroamericano, y dijo que puede trabajar con él para combatir el narcotráfico.
"¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la Libertad y la Democracia, y elija a Tito Asfura, presidente!", dijo Trump en su red social Truth Social.
La mayoría de encuestas muestran un empate virtual entre los tres principales candidatos: la exministra de Defensa Rixi Moncada, del partido gobernante de izquierda LIBRE; el exalcalde de Tegucigalpa Asfura, del Partido Nacional; y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal. (Reporte de Ismail Shakil; Editado por Diego Oré)
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 2
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 3
La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
- 4
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida