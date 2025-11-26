Trump espera que Honduras elija presidente a conservador Asfura en comicios del domingo

26 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el miércoles a Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional de Honduras, en las elecciones en el país centroamericano, y dijo que puede trabajar con él para combatir el narcotráfico.

"¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la Libertad y la Democracia, y elija a Tito Asfura, presidente!", dijo Trump en su red social Truth Social.

La mayoría de encuestas muestran un empate virtual entre los tres principales candidatos: la exministra de Defensa Rixi Moncada, del partido gobernante de izquierda LIBRE; el exalcalde de Tegucigalpa Asfura, del Partido Nacional; y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal. (Reporte de Ismail Shakil; Editado por Diego Oré)