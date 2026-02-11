Trump está "apasionadamente comprometido" en transformar relación con Venezuela

El presidente Donald Trump está "apasionadamente comprometido" con transformar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, rotas en 2019, dijo el secretario de Energía estadounidense tras una reunión el miércoles en Caracas con la mandataria interina venezolana.

Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", dijo el secretario Cris Wright desde el palacio presidencial de Miraflores.

Washington quiere además impulsar un "aumento dramático" de la producción petrolera de Venezuela, agregó Wright acompañado de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero.