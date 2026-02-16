Trump está comprometido con el éxito del primer ministro húngaro, según Rubio

Por Humeyra Pamuk y Anita Komuves

BUDAPEST, 16 feb (Reuters) -

El presidente Donald Trump está comprometido con el éxito del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, porque su liderazgo es crucial para los intereses nacionales de Estados Unidos, dijo el lunes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreciendo un fuerte respaldo de Estados Unidos al veterano líder nacionalista, que se enfrenta a unas elecciones en abril.

En una rueda de prensa conjunta con Orbán en Budapest, Rubio dijo que las relaciones de Estados Unidos con Hungría estaban entrando en una "era dorada", pero pareció condicionar esto a la continuidad del liderazgo de Orbán.

"El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito", dijo Rubio, de pie junto a Orbán. "Queremos que a este país le vaya bien. Es en interés de nuestro país, especialmente mientras usted sea el primer ministro y el líder de este país", dijo Rubio.

Rubio, que también es asesor de seguridad nacional de Trump, se encontraba en la segunda etapa de una gira de dos días por Europa Central, visitando Eslovaquia y Hungría, cuyos líderes conservadores mantienen una estrecha relación con Trump y son críticos con la Unión Europea. En las elecciones parlamentarias del 12 de abril, que se prevén muy reñidas, Orbán se enfrenta al mayor reto desde que su partido, Fidesz, llegara al poder con una victoria aplastante en 2010.

Las elecciones tendrán importantes repercusiones para Europa y el fortalecimiento de los movimientos políticos conservadores y de extrema derecha.

Orbán, uno de los aliados más cercanos de Trump en Europa desde hace mucho tiempo, se ha enfrentado a menudo a la UE en una serie de cuestiones, al tiempo que mantiene relaciones cordiales con Rusia y critica a Ucrania.

Orbán es considerado por muchos en la extrema derecha estadounidense como un modelo para las duras políticas de inmigración de Trump y su apoyo al conservadurismo cristiano. (Información de Humeyra Pamuk y Anita Komuves; edición de Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba)