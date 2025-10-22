Trump está interesado en reunirse con presidente brasileño Lula: funcionario de la Casa Blanca
22 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está interesado en reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y un encuentro podría tener lugar en Malasia a finales de este mes, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.
Brasil dijo a principios de este mes que los dos hombres se reunirían después de mantener una videollamada amistosa, impulsando las perspectivas de un deshielo en las relaciones bilaterales que están en su peor momento en décadas. (Reportaje de Trevor Hunnicutt; redacción de Susan Heavey y David Ljunggren; edición de Katharine Jackson, Editado en español por Juana Casas)
