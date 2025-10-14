Trump estudia poner fin a algunos lazos comerciales con China, incluido el aceite de cocina
WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Washington estaba considerando poner fin a algunos lazos comerciales con China, incluso en relación con el aceite de cocina.
"Creo que el hecho de que China no compre a propósito nuestra soja, y cause dificultades a nuestros agricultores de soja, es un acto económicamente hostil. Estamos considerando terminar los negocios con China que tengan que ver con el Aceite de Cocina, y otros elementos de Comercio, como retribución", escribió Trump en las redes sociales.
"Como ejemplo, podemos producir fácilmente Aceite de Cocina nosotros mismos, no necesitamos comprarlo de China". (Reporte de Kanishka Singh; Editado en español por Natalia Ramos)
