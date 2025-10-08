Trump estudia recortar miles de millones en fondos de proyectos de energía limpia

Por Valerie Volcovici, David Shepardson y Nichola Groom

WASHINGTON, 8 oct (Reuters) -

El Gobierno de Estados Unidos está estudiando cancelar miles de millones de dólares en financiación de programas de energía limpia, incluidas adjudicaciones para la fabricación de automóviles y la captura de carbono, según una lista de proyectos seleccionados a la que tuvo acceso Reuters.

Entre los proyectos de la lista figuran dos grandes centros que recibieron adjudicaciones de miles de millones de dólares del Gobierno del expresidente Joe Biden, incluido uno en el que participa la petrolera Occidental.

Semafor informó anteriormente de la lista y dijo que podría afectar a proyectos por valor de US$12.000 millones. También figuran en la lista US$500 millones concedidos el año pasado a General Motors para adaptar su planta de ensamblaje de Lansing Grand River, en Michigan, a vehículos eléctricos; US$335 millones para Stellantis para convertir la planta de ensamblaje de Belvidere, en Illinois, ya cerrada, a la fabricación de camiones eléctricos de tamaño medio; y otros US$250 millones a Stellantis para adaptar su planta de transmisión de Indiana, en Kokomo, a la producción de componentes para vehículos eléctricos.

La semana pasada, el Departamento de Energía anunció planes para cancelar US$7560 millones en financiación de cientos de proyectos energéticos que, según dijo, no proporcionarían suficiente rentabilidad a los contribuyentes. El Departamento de Energía (DOE) también está considerando rescindir una adjudicación de US$32 millones a Hyundai Mobis, que opera un proveedor de Stellantis en Ohio para producir componentes híbridos enchufables y paquetes de baterías, y una de US$89 millones para Harley-Davidson para ampliar su planta de York, Pensilvania, para incorporar la fabricación de motocicletas eléctricas. También figuran en la lista la concesión de US$80 millones a Blue Bird para reconvertir una antigua planta de Georgia para fabricar autobuses escolares eléctricos y US$75 millones a la empresa de motores Cummins para reconvertir parte de una planta existente en Indiana para fabricar componentes de cero emisiones y sistemas de transmisión eléctrica. El DOE también está considerando recortar US$208 millones al Grupo Volvo para modernizar plantas en Maryland, Virginia y Pensilvania con el fin de aumentar la capacidad de producción de vehículos eléctricos.

El Departamento de Energía señaló en un comunicado que "sigue llevando a cabo una revisión individualizada y exhaustiva de las ayudas económicas concedidas por la administración anterior". "No se han tomado más decisiones que las anunciadas previamente", añadió.

Occidental, GM, Harley-Davidson y Stellantis declinaron pronunciarse o no comentaron de inmediato.

El director de presupuestos de la Casa Blanca, Russell Vought, dijo en una publicación de X la semana pasada que el Gobierno pondría fin a casi US$8000 millones en financiación relacionada con el clima en 16 estados liderados por los demócratas, entre ellos California y Nueva York. (Información de Valerie Volcovici en Washington, información adicional de Chandni Shah en Bengaluru, Nichola Groom en Los Ángeles y David Shepardson y Timothy Gardner en Washington. Edición de Nia Williams y David Gregorio, edición en español de Jorge Ollero Castela)