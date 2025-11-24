Trump evalúa adelantar venta de chips de Nvidia a China, informa Bloomberg News

24 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sopesando la posibilidad de permitir a Nvidia vender chips avanzados de inteligencia artificial a China, dijo el lunes el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en una entrevista a Bloomberg News.

El presidente está consultando a "muchos asesores diferentes" para decidir sobre las posibles exportaciones, dijo el informe citando a Lutnick.

Esto se produce después de que medios de comunicación informaron el viernes de las primeras conversaciones entre funcionarios estadounidenses sobre la venta de los chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia a China.

