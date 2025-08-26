Trump evalúa imponer sanciones económicas "muy serias" a Rusia

WASHINGTON, 26 ago (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes que está dispuesto a imponer sanciones económicas contra Rusia si Vladímir Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania, y advirtió de graves consecuencias.

"Lo que tengo en mente es muy, muy serio, si tengo que hacerlo, pero quiero que esto termine", dijo Trump a un periodista que le preguntó si Putin enfrentaría consecuencias.

"Queremos tener un final. Tenemos sanciones económicas. Hablo de económicas porque no vamos a entrar en una guerra mundial", agregó.

Trump ha postergado las sanciones contra Putin, con las que llevaba amenazando desde hacía tiempo, en su intento de poner fin a una guerra que dura más de tres años.

Trump busca una reunión cara a cara entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Putin.

Si bien Zelenski ha aceptado en principio las conversaciones, Putin no lo ha hecho. El Kremlin ha sugerido que, por el momento, no hay ninguna reunión de este tipo prevista.

"No será una guerra mundial, pero será una guerra económica", dijo Trump en una reunión del Gabinete de la Casa Blanca. "Una guerra económica será mala, y será mala para Rusia, y no quiero eso".

"Zelenski tampoco es precisamente inocente", agregó.

A pesar del lento avance diplomático, funcionarios estadounidenses y europeos han estado discutiendo posibles garantías de seguridad que Washington podría proporcionar a Kiev después de que se alcance un hipotético acuerdo, lo que podría incluir apoyo aéreo o intercambio de inteligencia.

Trump sugirió el martes que estaba dispuesto a "utilizar un sistema arancelario muy fuerte que resulte muy costoso para Rusia o Ucrania" para lograr la paz. (Reporte de Nandita Bose en Washington. Editado en español por Javier Leira)