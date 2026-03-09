Trump evalúa opciones para frenar los precios de la energía tras sacudida en los mercados

Por Jarrett Renshaw

9 mar (Reuters) - Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revise el lunes una serie de opciones para controlar los precios del petróleo, que se han disparado a cerca de 100 dólares por barril debido a la guerra con Irán, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La iniciativa refleja la preocupación de la Casa Blanca por la subida de los precios del petróleo, que puede perjudicar a las empresas y los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que los republicanos, el partido de Trump, esperan mantener el control del Congreso.

Las fuentes indicaron que los funcionarios estadounidenses en Washington han estado discutiendo con sus pares del Grupo de los Siete (G7) la posibilidad de liberar conjuntamente petróleo crudo de las reservas estratégicas como una de varias medidas en debate.

Otras opciones incluyen restringir las exportaciones estadounidenses, intervenir en los mercados de futuros del petróleo, eximir la energía de algunos impuestos federales y levantar los requisitos de la llamada Ley Jones, que establece que el combustible nacional solo puede transportarse en buques con bandera estadounidense, entre otras, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los funcionarios del Gobierno también están ejerciendo presión diplomática sobre los aliados del golfo Pérsico para que ayuden a restablecer la producción y el transporte de petróleo, dijo una tercera fuente a Reuters.

La Casa Blanca anunció una rueda de prensa de Trump en la tarde del lunes, pero no dio detalles sobre si anunciará alguna medida.

Los analistas han afirmado que las opciones políticas de Estados Unidos tendrán poca influencia en los mercados mundiales del petróleo mientras los combates bloqueen las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, que representan una quinta parte del suministro mundial a través del estrecho de Ormuz. (Reporte de Jarrett Renshaw; edición en español de Javier López de Lérida)