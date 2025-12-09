Trump evalúa operaciones antidroga en México y Colombia, entre amenazas a Venezuela: Politico

9 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó con sus amenazas de ataques terrestres contra presuntos narcotraficantes venezolanos en una entrevista publicada el martes, mientras funcionarios del Gobierno se preparaban para informar a los principales legisladores estadounidenses en medio de crecientes tensiones.

Trump también dijo a Politico que podría extender las operaciones militares antidrogas a México y Colombia, hablando en una amplia entrevista que también apuntó a Europa, incluyendo otro llamado a elecciones ucranianas y apoyo al líder de Hungría.

Sus comentarios, en una entrevista realizada el lunes, reiteraron gran parte de su visión del mundo tras dar a conocer la semana pasada una amplia hoja de ruta estratégica de Estados Unidos que pretende replantear el papel global del país.

Esa Estrategia de Seguridad Nacional describió a una nación centrada en reafirmarse en el hemisferio occidental mientras advierte a Europa que debe cambiar de rumbo o enfrentarse a ser "borrada".

"Son débiles", dijo Trump a Politico, refiriéndose a los líderes políticos europeos. "Quieren ser tan políticamente correctos. No saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer".

En América, Trump se negó repetidamente a descartar el envío de tropas estadounidenses a Venezuela como parte de un esfuerzo para derrocar al presidente Nicolás Maduro, diciendo que no quería discutir la estrategia militar: "No quiero descartar ninguna posibilidad".

Preguntado sobre si consideraría el uso de la fuerza contra objetivos en otros países donde el narcotráfico es muy activo, incluidos México y Colombia, dijo: "Lo haría".

En su entrevista, Trump reiteró que cree que ha llegado el momento de que Ucrania celebre elecciones, ahora que la guerra con Rusia se acerca a su cuarto aniversario. Asimismo, indicó que no ofreció un salvavidas financiero al Gobierno de su aliado, el primer ministro húngaro Viktor Orban, con quien se reunió el mes pasado en la Casa Blanca. (Reporte de Bipasha Dey y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; escrito por Susan Heavey en Washington; editado en español por Carlos Serrano)