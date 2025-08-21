Trump evita en apelación la multa millonaria dictada contra él tras ser condenado por fraude
MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha anulado la multa impuesta contra el presidente, Donald Trump, tras ser condenado por fraude por irregularidades empresariales, por considerar excesivos los casi US$500 millones (unos 430 millones de euros) planteados entre multas directas e intereses.
La condena parte de una causa iniciada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, e implicó en febrero de 2024 una orden para que Trump y sus empresas abonasen más de US$350 millones en concepto de multa, a los que se sumaban otros US$150 millones en calidad de intereses.
Por mayoría, los jueces del tribunal de apelaciones han valorado en su fallo de este jueves que la multa es "excesiva" y puede violar la Constitución, pese a que también entienden que la medida cautelar está "bien elaborada para contener la cultura empresarial de los acusados".
La decisión no supone en ningún caso exonerar a Trump de la condena civil por fraude, aunque representa una victoria para el presidente en un caso que vinculó con una supuesta caza de brujas por razones políticas, con críticas y acusaciones frontales contra la fiscal de Nueva York.
