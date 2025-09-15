Trump exige eliminar la obligatoriedad de presentar resultados empresariales cada tres meses

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este lunes acabar con el requisito legal que obliga a las compañías del país a presentar sus resultados empresariales con una periodicidad trimestral, pidiendo, en cambio, pasar a un enfoque semestral.

"Las empresas y corporaciones ya no deberían verse obligadas a 'informar' trimestralmente (¡informes trimestrales!), sino que deberían informar 'cada seis (6) meses'. Esto supondría un ahorro de dinero y permitiría a los directivos centrarse en gestionar adecuadamente sus empresas", ha asegurado mediante un post en la red social de su propiedad 'Truth Social'.

"¿Alguna vez has oído la afirmación de que 'China tiene una visión a 50 y 100 años sobre la gestión de una empresa, mientras que nosotros gestionamos nuestras empresas trimestralmente'? ¡No es bueno!", ha añadido.

El mandatario republicano ha instado a iniciar una reforma legal que requeriría de la aprobación del órgano regulador para este asunto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La SEC obligó a las empresas a presentar informes trimestrales en 1970 con el objetivo de aumentar la transparencia y prevenir colapsos financieros como el acontecido en 1929, que dio pie a la Gran Depresión.