Trump exige en Davos "negociaciones inmediatas" sobre la compra de Groenlandia por EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este miércoles a las élites mundiales reunidas en Davos que se inicien "negociaciones inmediatas" para la adquisición de Groenlandia y afirmó que solo su país puede proteger este territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó en el Foro Económico Mundial. "Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos".

Trump agregó que ningún país o grupo de naciones está en condiciones de asegurar la defensa de Groenlandia, salvo Estados Unidos. "Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", aseguró, en referencia a la operación militar estadounidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.