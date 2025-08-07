Trump exigió renuncia del CEO de Intel

“No hay otra solución para este problema”, escribió Trump en Truth Social. Las acciones de Intel cayeron más del 2% antes de que se abrieran los mercados y siguió cayendo tras su apertura.

El ataque de Trump contra el jefe de Intel es su último intento de presionar a la industria de semiconductores, que ha impulsado el auge de la inteligencia artificial. El miércoles, dijo que llegaría a los chips informáticos fabricados fuera de los Estados Unidos con un arancel del 100%.

La demanda también viene después de que el senador Tom Cotton escribiera al presidente de Intel, Frank Yeary, para “expresar preocupaciones sobre la seguridad e integridad de las operaciones de Intel y su posible impacto en la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Cotton, un republicano de Arkansas, afirma en la carta que el recientemente nombrado CEO de Intel, Lip-Bu Tan, “supuestamente controla docenas de empresas chinas y tiene una participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Según se informa, al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China”.

Cotton le preguntó a Intel si le pidió a Tan que “se desvinculara de sus posiciones en empresas de semiconductores vinculadas al Partido Comunista Chino o al Ejército Popular de Liberación y a cualquier otra entidad preocupante en China que pudiera plantear un conflicto de intereses”.

El senador cercano a Trump también le preguntó a la compañía si estaba al tanto de alguna citación que la antigua firma de Tan recibió y si Tan había revelado algún otro vínculo con China.

Intel no ha respondido a la solicitud de comentarios de NBC News sobre la carta de Cotton y la publicación de Trump en las redes sociales.

La carta del senador afirma que Tan “ha invertido en cientos de empresas tecnológicas chinas, incluidas al menos ocho con vínculos con el Ejército Popular de Liberación”.

En marzo, Yeary anunció que Tan había sido nombrado CEO de Intel. Tan comenzó a trabajar en la compañía el 18 de marzo. Fue anteriormente director ejecutivo de Cadence Design Systems, una empresa estadounidense de diseño de chips con sede en California, de 2009 a 2021.

Los rivales de Intel como Taiwan Semiconductor, Samsung, GlobalFoundries y Nvidia han anunciado planes por valor de miles de millones de dólares para invertir en su infraestructura existente de fabricación de chips en Estados Unidos o profundizar las asociaciones con empresas estadounidenses como Apple para esquivar esos aranceles prometidos desde hace mucho tiempo. (ANSA).