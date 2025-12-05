Trump expone estrategia para evitar un conflicto con China por Taiwán

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) - El presidente Donald Trump pretende evitar un conflicto con China por Taiwán y el mar de China Meridional aumentando el poder militar de Estados Unidos y sus aliados, según un nuevo memorando de estrategia estadounidense.

El Gobierno de Trump expuso su enfoque sobre una de las cuestiones diplomáticas más delicadas del mundo en un documento oficial de 29 páginas sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, fechado en noviembre pero publicado en línea recientemente. "Disuadir un conflicto sobre Taiwán, idealmente preservando la ventaja militar decisiva, es una prioridad", según el documento.

China considera Taiwán, gobernado democráticamente, como algo propio, y Pekín nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control. China también tiene vastas reivindicaciones regionales, incluido casi todo el Mar de China Meridional, que le disputan muchos de sus vecinos más pequeños. Estados Unidos, como la mayoría de los países, no tiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, pero es el respaldo internacional más importante de la isla y está obligado por ley a proporcionarle los medios para defenderse.

La administración Trump ve la inestabilidad cerca de Taiwán como un riesgo debido a su dominio en la fabricación de semiconductores y porque una parte significativa del comercio mundial pasa por aguas cercanas, según el documento.

La cuestión ha sido un irritante en las relaciones entre Estados Unidos y China durante años.

Trump, republicano, ha evitado en gran medida decir directamente cómo respondería a un aumento de la tensión sobre la isla y ha dicho que busca mantener buenos lazos con el presidente chino, Xi Jinping; además, ha presionado a Japón y Corea del Sur, dos aliados regionales, para que aumenten el gasto en defensa.

"Construiremos un ejército capaz de evitar la agresión en cualquier lugar", en la cadena de islas que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático, según el último documento de estrategia.

"Pero el ejército estadounidense no puede ni debe hacerlo solo. Nuestros aliados deben dar un paso adelante y gastar —y lo que es más importante, hacer— mucho más para la defensa colectiva", agregó.

(Reporte de Trevor Hunnicutt; edición de Philippa Fletcher)