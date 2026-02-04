Trump extiende el programa de comercio libre de aranceles con África

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una ley que prorroga un programa ⁠comercial preferencial para África hasta el ⁠31 de diciembre, con efecto retroactivo desde el 30 de septiembre de 2025, según informó el principal negociador comercial estadounidense.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ⁠dijo que ‌su ​oficina trabajará con el Congreso este año para actualizar el programa con el fin de proporcionar ​un mayor acceso al mercado a las empresas, los agricultores y los ganaderos estadounidenses, y ‌para alinearse con la política comercial "America First" (Estados Unidos primero) ‌de Trump.

La Ley de Crecimiento y ​Oportunidades para África (AGOA, por sus siglas en inglés), promulgada por primera vez en el año 2000 para proporcionar acceso libre de aranceles al mercado estadounidense a los países subsaharianos elegibles, que abarca más de 1.800 productos, expiró en septiembre, lo que puso en peligro cientos de miles de puestos de trabajo en África.

El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley para prorrogar la ley durante tres años, ⁠pero el Senado redujo posteriormente la prórroga a un año, con lo que la Cámara se mostró de acuerdo.

La prórroga ​del programa comercial se conoce en un momento de tensa relación entre Estados Unidos y Sudáfrica, la mayor economía de África. El año pasado, Trump boicoteó una reunión del Grupo de las 20 principales economías organizada por Sudáfrica, que ostentaba la presidencia rotatoria del G20. Posteriormente, Trump dijo que Sudáfrica no sería invitada a las reuniones del G20 organizadas este año por Estados Unidos, que asumió la ⁠presidencia del grupo en diciembre.

El ministro de Comercio sudafricano, Parks Tau, acogió con satisfacción el mes ​pasado la aprobación de la prórroga, afirmando que "proporcionaría certeza y previsibilidad a las empresas africanas y estadounidenses que dependen del programa".

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dijo que colaboraría con los organismos ‍pertinentes para aplicar cualquier modificación introducida en el Arancel Aduanero Armonizado de Estados Unidos como resultado de la legislación que reautoriza la AGOA.

Para poder acogerse al trato de exención de derechos de la AGOA, los países deben establecer o avanzar continuamente hacia el establecimiento de una economía de mercado, el estado de derecho, el pluralismo ​político y el derecho al debido proceso, según la USTR.

Además, los países deben eliminar las barreras al comercio y la inversión de Estados Unidos, promulgar políticas para reducir la pobreza, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos, señaló. (Información de Andrea ‍Shalal; edición de Chris Reese y Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)