Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina
El presidente estadounidense Donald Trump felicitó el lunes a su aliado y homólogo argentino Javier
- 1 minuto de lectura'
El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó el lunes a su aliado y homólogo argentino Javier Milei por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de su país.
"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina", publicó Trump en su red social Truth Social durante su gira por Asia.
En declaraciones posteriores a periodistas, Trump afirmó que Milei "fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte".
Estados Unidos otorgó a Argentina una ayuda financiera por US$20.000 millones mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos.
Trump comentó que el margen de la victoria del partido de Milei fue "realmente inesperado" y que "la gente pensaba que sería difícil ganar, pero no solo ganó, sino que ganó por mucho".
ane-rsc/mtp/mas/meb
Otras noticias de Javier Milei
- 1
El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia
- 2
Resultados: quién ganó las Elecciones 2025 en Córdoba
- 3
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente
- 4
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta