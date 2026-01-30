Trump firma decreto para celebrar una carrera de la Indicar en Washington

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto para que se celebre en agosto una carrera de la IndyCar por las calles de Washington, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de los Estados Unidos.

El Gran Premio Freedom 250 de Washington D. C. sería la primera carrera urbana de la IndyCar en la capital del país.

El evento se celebrará cerca o en el National Mall, lo que permitirá ver las carreras de monoplazas desde los emblemáticos monumentos y museos de Washington, y permitirá el acceso gratuito a muchos.

"Celebramos la grandeza con las carreras de automóviles estadounidenses. Tendrá lugar del 21 al 23 de agosto y va a ser muy emocionante", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval antes de firmar el decreto. "Y me encanta la carrera", agregó.

El decreto representa una directiva presidencial inusual, que mezcla los deportes de motor con la celebración patriótica, ya que Estados Unidos se acerca a su 250 aniversario en 2026.

Trump, un ávido golfista, también tiene previsto organizar un campeonato de Ultimate Fighting en la Casa Blanca en julio, y ha estado promocionando el Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

A Trump se unieron en la firma en el Despacho Oval Roger Penske, fundador y CEO de Penske Corp, propietaria de la IndyCar Series y del Indianapolis Motor Speedway, así como responsables de Fox Sports, que será el socio mediático del evento.

"Va a representar un beneficio económico para la zona, para la ciudad", dijo Penske, sin proporcionar detalles.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la última vez que la ciudad acogió una carrera callejera, en la que participaban caballos, fue en 1801, cuando Thomas Jefferson era presidente.

"Va a ser una locura", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien añadió que Trump había retado a su gabinete a "pensar fuera de lo establecido" para que la celebración del 250 aniversario fuera "histórica y genial".

La serie IndyCar cuenta actualmente con carreras urbanas en ciudades como Long Beach, California, y San Petersburgo, Florida, pero nunca ha intentado sortear las complejas consideraciones de seguridad y tráfico del distrito federal. (Reporte de Andrea Shalal; redacción de Frank Pingue; edición de Bill Berkrot; editado en español por Daniela Desantis)