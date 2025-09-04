Trump firma decreto para que entren en vigor aranceles más bajos a automóviles japoneses

WASHINGTON, 4 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para aplicar aranceles más bajos a las importaciones de automóviles japoneses y otros productos que se anunciaron en julio.

La reducción de los aranceles sobre los automóviles entrará en vigor siete días después de la publicación del decreto. Parte del alivio arancelario es retroactivo al 7 de agosto.

El decreto también significa que una tasa arancelaria reducida de Estados Unidos sobre los automóviles japoneses, del 27,5% actual al 15%, entrará en vigor a finales de este mes, informó Reuters anteriormente, citando a una fuente del Gobierno japonés.

Los gravámenes de Trump a los envíos mundiales, que entraron en vigor en agosto, han golpeado duramente a los fabricantes de automóviles japoneses. El mes pasado, Toyota dijo que esperaba un impacto de casi US$10.000 millones por la medida.

"Estados Unidos aplicará un arancel básico del 15% a casi todas las importaciones japonesas junto con un tratamiento sectorial específico separado para automóviles y piezas de automóviles; productos aeroespaciales; productos farmacéuticos genéricos y recursos naturales que no están naturalmente disponibles o producidos en Estados Unidos", dice el decreto.

Japón ha dicho que el acuerdo comercial asegura que el quinto mayor socio comercial de Estados Unidos siempre recibirá la tasa arancelaria más baja en chips y productos farmacéuticos de todos los pactos negociados por Washington. También incluye la no imposición de aranceles a los aviones comerciales y sus piezas.

También se espera que el decreto incluya disposiciones para que el gravamen del 15% acordado en julio no se aplique a las importaciones japonesas sujetas a aranceles más elevados, mientras que los artículos anteriormente sujetos a aranceles inferiores al 15% se ajustarían al 15%, dijo la fuente.

(Reporte de Jasper Ward; editado en español por Daniela Desantis)