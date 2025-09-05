Trump firma decreto para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

WASHINGTON (AP) — Después de meses de hacer campaña para recibir el Premio Nobel de la Paz, el presidente estadounidense Donald Trump envió un mensaje marcadamente diferente el viernes al firmar un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Trump dijo que el cambio tenía la intención de señalar al mundo que Estados Unidos era una fuerza a tener en cuenta, y afirmó que el nombre del Departamento de Defensa era "woke".

"Creo que envía un mensaje de victoria. Creo que realmente envía un mensaje de fuerza", comentó Trump sobre el cambio mientras autorizaba emplear Departamento de Guerra como un título secundario para el Pentágono.

El Congreso tiene que autorizar formalmente un nuevo nombre, y varios de los partidarios más cercanos de Trump en el Capitolio propusieron una iniciativa de ley el viernes con ese fin.

Pero ya había cambios cosméticos. El sitio web del Pentágono pasó de "defense.gov" a "war.gov". Se cambiaron letreros en la oficina de Hegseth mientras más de una docena de empleados observaban. Trump dijo que también habría nueva papelería.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien Trump ha comenzado a referirse como el "secretario de Guerra", dijo durante la ceremonia de firma que "vamos a pasar a la ofensiva, no sólo a la defensa", utilizando "letalidad máxima" que no será "políticamente correcta".

El intento de cambio de marca fue otro ataque retórico en los intentos de Trump de remodelar el ejército de Estados Unidos y desarraigar lo que ha descrito como ideología progresista. Se han renombrado bases, se ha vetado a los soldados transgénero y se han eliminado de los sitios web militares publicaciones que honran las contribuciones de mujeres y minorías étnicas de Estados Unidos.

Trump insistió en que su discurso no contradecía su fijación por ser reconocido por sus esfuerzos diplomáticos, y dijo que la paz debe hacerse desde una posición de fuerza. Trump afirma haber resuelto conflictos entre India y Pakistán; Ruanda y la República Democrática del Congo; y Armenia y Azerbaiyán, entre otros. También ha expresado frustración por no haber concluido la guerra entre Rusia y Ucrania tan rápido como quería.

"Creo que he logrado la paz debido al hecho de que somos fuertes", afirmó Trump, haciendo eco del lema "paz a través de la fuerza" asociado con el presidente Ronald Reagan.

El representante republicano Greg Steube propuso una iniciativa de ley en la Cámara de Representantes para cambiar formalmente el nombre del departamento.

"Desde 1789 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos luchó bajo la bandera del Departamento de Guerra", dijo Steube, un veterano del Ejército, en un comunicado.

“Es apropiado que rindamos homenaje a su ejemplo eterno y compromiso reconocido con la letalidad restaurando el nombre del ‘Departamento de Guerra’ a nuestras fuerzas armadas”.

Los senadores Rick Scott y Mike Lee presentarán una legislación complementaria en el Senado.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos fue creado en 1789, luego renombrado y reorganizado a través de un proyecto de ley firmado por el presidente Harry Truman en 1947, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Defensa incorporó al Departamento de Guerra —que supervisaba al Ejército—, además del Departamento de la Marina y la recién creada Fuerza Aérea.

Hegseth se quejó de que “no hemos ganado una gran guerra desde que” se cambió el nombre. Trump añadió: “Nunca luchamos para ganar”.

El periodista de The Associated Press Matt Brown contribuyó a este despacho.

