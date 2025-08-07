LA NACION

Trump firma decreto por las denuncias de discriminación contra los bancos

WASHINGTON, 7 ago (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que apunta a los bancos por lo que su Gobierno dice que son prácticas discriminatorias.

“El decreto ordena a los reguladores bancarios federales que eliminen el riesgo reputacional y otros conceptos equivalentes que permiten la ‘desbancarización’ politizada o ilegal de sus guías, manuales de examen y otros materiales”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La medida ordena a los funcionarios “desarrollar una estrategia integral para seguir combatiendo las actividades de desbancarización politizadas o ilegales”, añadió la Casa Blanca.

Algunas fuentes dijeron a Reuters a principios de esta semana que la Casa Blanca se estaba preparando para actuar contra los bancos que presuntamente dieran de baja a clientes por motivos políticos.

(Reporte de Kanishka Singh en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)

