Trump firma decreto que declara que el plan de venta de TikTok cumple los requisitos de EE.UU.

WASHINGTON, 25 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump firmó un decreto el jueves declarando que su plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a inversores locales y mundiales cumplirá los requisitos de una ley de 2024 que dice que la aplicación de videos cortos será prohibida a menos que sus propietarios chinos la vendan.

Trump ha retrasado la aplicación de la ley hasta el 16 de diciembre, en medio de los esfuerzos por extraer los activos estadounidenses de TikTok de la plataforma global, alinear a los inversores estadounidenses y obtener la aprobación del Gobierno chino.

Trump ha atribuido a TikTok, que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, haberle ayudado a ganar la reelección el año pasado y tiene 15 millones de seguidores en su cuenta personal.

La Casa Blanca también abrió una cuenta oficial de TikTok el mes pasado.

