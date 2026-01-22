Trump firma en Davos el documento fundador del Consejo de Paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otros puntos calientes del planeta, el mandatario republicano estampó su firma en el documento.

En el acto de presentación y firma lo acompañaron los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

También concurrieron al acto y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, y los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Jordania.

"Felicitaciones presidente Trump. La carta está ahora en vigor, y el Consejo de Paz es ya una organización internacional oficial", declaró en el acto en la estación alpina suiza Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

"Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción", porque Trump es "un presidente de acción", abundó en el acto el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

En su discurso, Trump reiteró que mantiene una "gran relación" con el gobierno de Delcy Rodríguez, y presumió de que el ataque del 3 de enero en el que las fuerzas norteamericanas capturaron en Caracas a Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico fue "asombroso".

También lanzó una puya a España -"quieren ir por libre" y "tendremos que hablar"- por no sumarse el pasado junio en una cumbre de la OTAN al objetivo de gastar un 5% del PIB en Defensa, como él exigía.

Trump se refirió a la situación en Irán, donde amagó recientemente con atacar, en apoyo a los manifestantes movilizados contra el poder islámico y sangrientamente reprimidos, según denunciaron varias oenegés.

El mandatario recordó en esta ocasión los bombardeos de su país a tres centrales nucleares iraníes el pasado 22 de junio, como parte de la guerra entre Israel y la república islámica, y para impedir que Teherán se dote de una bomba atómica.

"No podemos dejar que eso ocurra", dijo. "Irán quiere hablar, y hablaremos".

También lanzó un mensaje a Hamás, el movimiento islamista palestino, advirtiéndole de que debe deponer las armas "o será su fin".

La recién creada junta prevé una membresía permanente que cuesta 1.000 millones de dólares, y a ella están invitados muchos otros líderes como el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu, el ucraniano Volodimir Zelenski y el papa León XIV.