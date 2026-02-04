Por David Morgan, Richard Cowan y Bo Erickson

WASHINGTON, 3 feb (Reuters) -

El presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, ⁠firmó el martes un acuerdo presupuestario que pone fin al cierre parcial de la Administración estadounidense y ⁠da tiempo ‌a ​los parlamentarios para negociar posibles límites a su política de endurecimiento de ​la inmigración.

La legislación restablece la financiación caducada para defensa, ‌sanidad, trabajo, educación, vivienda y otras ‌agencias, y amplía temporalmente la ​financiación del Departamento de Seguridad Nacional hasta el 13 de febrero.

La financiación para esas agencias expiró el sábado, ya que el Congreso no actuó a tiempo para evitar el cierre, que hasta ahora no ha provocado grandes trastornos en los servicios gubernamentales.

Trump negoció el acuerdo presupuestario la ⁠semana pasada con los demócratas del Senado, que exigen nuevas restricciones a ​las agresivas tácticas de Trump en materia de inmigración tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales en Mineápolis el mes pasado.

El Gobierno de Trump ya está instalando cámaras corporales en los agentes de inmigración de Minnesota, accediendo parcialmente a una de ⁠las demandas de los demócratas. Otras propuestas demócratas se encontrarán con una ​mayor resistencia.

El acuerdo fue aprobado por el Senado por un amplio margen bipartidista la semana pasada y aprobado por un estrecho margen en ‍la Cámara de Representantes el martes por 217 votos a favor y 214 en contra.

El último cierre duró un récord de 43 días en octubre y noviembre, lo que provocó la suspensión de cientos de ​miles de trabajadores federales y le costó a la economía estadounidense unos millones de dólares. (Reporte de Bo Erickson, David Morgan y Richard Cowan; edición de Andy Sullivan, Chizu ‍Nomiyama y Mark Porter; editado en español por Tomás Cobos)