Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — La nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre los ingresos petroleros de Venezuela tiene el objetivo de garantizar que el dinero permanezca protegido contra su uso en procedimientos judiciales.

El decreto ejecutivo, hecho público el sábado, dice que si los fondos fueran incautados para tal uso, ello podría "socavar los esfuerzos cruciales de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela".

La orden llega en medio de la cautela de los principales ejecutivos de compañías petroleras, quienes advierten que la agitación e inestabilidad en Venezuela hacen que el país sea menos atractivo para la inversión privada y la reconstrucción.

“Si miramos las estructuras comerciales y los marcos existentes actualmente en Venezuela, hoy no es viable invertir allí”, expresó Darren Woods, director general de ExxonMobil —la mayor compañía petrolera de Estados Unidos— durante una reunión convocada por Trump con ejecutivos petroleros el viernes.

En esa sesión, el mandatario intentó apaciguar las preocupaciones de las empresas petroleras y dijo que los ejecutivos tratarían directamente con Estados Unidos, en lugar de con el gobierno venezolano.

Venezuela tiene un historial de incautaciones de activos estatales, sanciones estadounidenses en curso y décadas de incertidumbre política.

Lograr que las compañías petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela y ayuden a reconstruir la infraestructura del país es una prioridad del gobierno de Trump tras la impactante captura del ahora depuesto líder Nicolás Maduro.

La Casa Blanca está enmarcando los empeños para "gestionar" Venezuela en términos económicos: Trump ha incautado buques tanque que transportan petróleo venezolano, ha dicho que Estados Unidos está tomando el control de las ventas de 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente sancionado, y planea controlar las ventas a nivel mundial indefinidamente.

“Amo al pueblo venezolano, y ya estoy haciendo que Venezuela sea rica y segura nuevamente”, escribió en su red social el mandatario, quien actualmente se encuentra en el sur de Florida. "¡Felicitaciones y gracias a todas esas personas que están haciendo esto posible!".

La orden establece que los ingresos petroleros son propiedad de Venezuela, la cual está siendo retenida por Washington para "fines gubernamentales y diplomáticos" y no está sujeta a reclamaciones privadas.

Sus fundamentos legales son la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En la orden, Trump dice que la posibilidad de que los ingresos petroleros pudiesen verse inmersos en procedimientos judiciales constituye una "amenaza inusual y extraordinaria" para Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.