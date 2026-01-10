Trump firma orden para proteger ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas de EEUU

10 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva destinada a proteger los ingresos procedentes de la venta de petróleo venezolano que se encuentran en cuentas del Tesoro estadounidense de "embargos o procesos judiciales", según ha informado este sábado la Casa Blanca.

"El presidente Trump está impidiendo el embargo de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela", dijo la Casa Blanca en una hoja informativa. (Reportaje de Ryan Patrick Jones en Toronto Edición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas)