Trump firma un decreto para crear una reserva estratégica de bitcoines

Por Nandita Bose y Jasper Ward

WASHINGTON, 7 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para establecer una reserva estratégica de bitcóin, un día antes de reunirse con ejecutivos de la industria de la criptodivisa en la Casa Blanca. La reserva se capitalizará con bitcóin propiedad del Gobierno federal que fue confiscado como parte de procedimientos de confiscación de activos criminales o civiles, dijo el zar de las criptomonedas de la Casa Blanca, el multimillonario David Sacks, en una publicación de la red social X. Los asistentes a la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca del viernes esperan que el evento sirva de escenario para que Trump anuncie formalmente sus planes de crear una reserva estratégica que contenga bitcóin y otras cuatro criptodivisas. A principios de esta semana, Trump anunció los nombres de cinco activos digitales que espera incluir en esta reserva, lo que disparó el valor de mercado de cada uno de ellos. Son el bitcóin, el ether, el XRP, el solana y el cardano, dijo el presidente. No está claro cómo funcionaría dicha reserva ni cómo beneficiaría a los contribuyentes. Sacks dijo que el Gobierno federal tendrá una estrategia para maximizar el valor de sus tenencias en dicha reserva, sin ofrecer detalles. "Estados Unidos no venderá ningún bitcóin depositado en la Reserva. Se mantendrá como reserva de valor. La Reserva es como un Fort Knox digital para la criptodivisa que se suele llamar 'oro digital'", dijo Sacks. El decreto de Trump ordenó a los secretarios del Tesoro y Comercio desarrollar "estrategias presupuestariamente neutras" para adquirir bitcóin adicional que no tengan "costos incrementales" para los contribuyentes. También habrá una "Reserva de Activos Digitales de Estados Unidos", que consistirá en tokens distintos del bitcóin, pero el Gobierno no agregará a la reserva "más que los obtenidos a través de procedimientos de confiscación", dijo Sacks. El bitcóin cayó brevemente más de un 5% por debajo de los 85.000 dólares tras la publicación de Sacks, y cambiaba de manos al cierre de este artículo a 88.109 dólares.

La promesa de Trump de una reserva estratégica y las expectativas de una regulación más sencilla de la industria habían llevado al token a un máximo histórico de 109.071,86 dólares en enero. Las decisiones de Trump para apoyar al sector cripto, que gastó millones de dólares respaldándolo a él y a otros republicanos en las elecciones de noviembre, han provocado la preocupación de algunos conservadores y partidarios de las criptomonedas por las concesiones a una comunidad ya rica y la deslegitimación del sector de la moneda digital.

Sus defensores argumentan que una reserva ayudaría a los contribuyentes a beneficiarse del crecimiento de los precios de las criptomonedas. Sacks estimó que el Gobierno de Estados Unidos posee alrededor de 200.000 bitcóin y que la venta prematura de la criptodivisa ha costado al contribuyente estadounidense 17.000 millones de dólares. No quedó claro cómo llegó Sacks a estas estimaciones.

(Información de Nandita Bose, Jasper Ward e Ismail Shakil; Información adicional de Kevin Buckland; Edición de Leslie Adler, Michael Perry, Jacqueline Wong y Lincoln Feast.)