Trump firma un decreto para limitar las inversiones de Wall Street en viviendas unifamiliares

21 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un decreto para restringir que los grandes inversores institucionales compitan con los ⁠compradores individuales de viviendas, como parte ⁠de su esfuerzo por hacer que la vivienda sea más asequible, dijo la Casa Blanca.

"Para preservar la oferta de viviendas unifamiliares para las familias estadounidenses y aumentar las ⁠vías hacia ‌la propiedad de ​la vivienda, la política de mi es que los grandes inversores institucionales no compren viviendas unifamiliares que ​de otro modo podrían ser adquiridas por familias", dijo Trump en el decreto.

Trump, presionado a ‌abordar las preocupaciones de asequibilidad de los votantes antes de ‌las elecciones al Congreso de este año, ha ​impulsado recientemente una serie de importantes propuestas políticas destinadas a impulsar la propiedad de viviendas y frenar el coste de vida.

A principios de enero, Trump ordenó a Fannie Mae y Freddie Mac que compraran US$200.000 millones en bonos hipotecarios para reducir el coste de la vivienda.

El decreto de Trump del martes ordena a su Gobierno promover la venta de viviendas a compradores individuales, restringir los programas federales para que no faciliten la venta de viviendas unifamiliares a ⁠inversores de Wall Street y revisar las adquisiciones por parte de grandes inversores.

DOJ Y LA FTC REVISARÁN LAS GRANDES ​OPERACIONES

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) "revisarán las adquisiciones por parte de grandes inversores en busca de prácticas anticompetitivas y darán prioridad a la aplicación de la ley contra algunas de esas prácticas por parte de inversores institucionales en el mercado de alquiler de viviendas unifamiliares", según un documento informativo publicado por la Casa Blanca.

El decreto da instrucciones a ⁠las agencias federales para que permitan a los particulares y a otros inversores no institucionales comprar propiedades embargadas antes ​que los inversores.

La Casa Blanca también preparará recomendaciones legislativas para codificar medidas que impidan a los grandes inversores institucionales adquirir viviendas unifamiliares.

Instituciones de Wall Street como Blackstone, American Homes 4 Rent y Progress Residential han comprado miles de viviendas unifamiliares desde que ‍la crisis financiera de 2008 provocara una oleada de ejecuciones hipotecarias.

En junio de 2022, los inversores institucionales poseían alrededor de 450.000 viviendas, o alrededor del 3%, de todas las viviendas unifamiliares de alquiler a nivel nacional, según un estudio de 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

Una medida de Trump contra los propietarios de Wall Street lo alinearía con ​los demócratas, que durante años han criticado la compra de viviendas por parte de empresas, alegando que ha contribuido al precio de la vivienda, y han impulsado sin éxito proyectos de ley para tomar medidas enérgicas contra esta tendencia. (Información de Ismail Shakil en ‍Ottawa; edición de Scott Malone y Michael Perry; edición en español de Jorge Ollero Castela)