Trump firmará un decreto declarando que acuerdo con TikTok cumple requisitos de la ley de 2024

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Un funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Donald Trump firmará esta semana un decreto que declarará que el acuerdo para desprenderse de las operaciones estadounidenses de TikTok de su propietario chino Bytedance cumple con los requisitos establecidos en una ley de 2024.

Estados Unidos confía en que China apruebe el acuerdo y no planea celebrar más conversaciones con Pekín sobre sus detalles, dijo el funcionario en una conferencia telefónica con periodistas, pero agregó que se requiere papeleo adicional de ambas partes para aprobar el acuerdo.

Trump está tratando de evitar que la aplicación de videos cortos -con 170 millones de usuarios estadounidenses- sea prohibida después de que el Congreso aprobó una ley que ordenaba su cierre para enero de 2025 si ByteDance no vendía sus activos en Estados Unidos.

El mandatario retrasó la aplicación de la ley hasta mediados de diciembre, en medio de sus intentos para extraer los activos estadounidenses de TikTok de la plataforma global, alinear a los inversores estadounidenses y garantizar que la nueva propiedad califica como una desinversión completa necesaria bajo la ley de 2024.

Los avances de la semana pasada hacia un acuerdo sobre TikTok supusieron un raro avance en meses de conversaciones entre las dos mayores economías del mundo, que han tratado de desactivar una guerra comercial de gran alcance que ha inquietado a los mercados mundiales. (Reporte de Jeff Mason, David Shepardson y Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)