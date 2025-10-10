Trump golpea a China con aranceles de represalia en una escalada de la guerra comercial

*

EE.UU. impondrá aranceles del 100% el 1 de noviembre

*

Habrá un control de las exportaciones de software

*

“No hay razón” para reunirse con Xi, dice Trump

*

Quiebre hace tambalearse a los mercados

*

Acciones sufren su mayor caída desde abril por amenaza de Trump

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que subirá los aranceles a las exportaciones chinas a Estados Unidos un 100% e impondrá controles a la exportación de "todo el software crítico", en represalia por los límites de exportación de minerales de tierras raras recientemente anunciados por Pekín y que son críticos para la tecnología y otras manufacturas.

"A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"También el 1 de noviembre, impondremos controles a la exportación de todo el software crítico", añadió.

El anuncio siguió a una publicación anterior del viernes que señalaba que se avecinaban nuevos gravámenes contra productos chinos, al tiempo que amenazaba con cancelar una reunión con el presidente Xi Jinping, una andanada contra Pekín que el viernes hizo entrar en barrena a los mercados y a las relaciones entre las mayores economías del mundo.

Trump, que tenía previsto reunirse con Xi en unas tres semanas en Corea del Sur, se quejó en las redes sociales de lo que calificó de planes de China para mantener como rehén a la economía mundial después de que China amplió los controles a la exportación de tierras raras el jueves.

Trump dijo que no había ninguna razón para celebrar la reunión con Xi que había anunciado previamente, un encuentro que Pekín nunca había confirmado públicamente.

Las declaraciones supusieron la mayor ruptura de relaciones en cuatro meses y plantearon de inmediato dudas sobre si la distensión económica entre Pekín y Washington -la mayor fábrica del mundo y su mayor consumidor- puede sobrevivir.

Las declaraciones llevaron a los inversores a refugiarse en los bonos del Tesoro estadounidense, lo que provocó una caída de los rendimientos, así como un alza del precio del oro.

El dólar estadounidense se debilitó frente a una cesta de divisas extranjeras.

La medida adoptada por China sobre las tierras raras el jueves incluyó la incorporación de cinco nuevos elementos y un escrutinio mayor para los usuarios de semiconductores, así como la incorporación de decenas de piezas de tecnología de refinado a su lista de control de restricciones a la exportación.

China produce más del 90% de las tierras raras procesadas y de los imanes de tierras raras del mundo. Las 17 tierras raras son materiales vitales en productos que van desde vehículos eléctricos a motores de aviación y radares militares. (Reporte de Maiya Keidan; Editado en español por Javier Leira, Manuel Farías y Javier López de Lérida)