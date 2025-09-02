Trump ha deportado un 39% menos de guatemaltecos que Biden

CIUDAD DE GUATEMALA, 2 sep (Reuters) - La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha deportado un 39% menos migrantes guatemaltecos de vuelta a su país en comparación con el año pasado, mostraron cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) publicadas el martes.

Trump asumió el 20 de enero prometiendo el programa de deportaciones masivas "más grande de la historia". Sin embargo, las cifras muestran que los envíos de migrantes fueron mayores en las últimas administraciones.

Entre febrero y agosto de este año, 23.753 guatemaltecos fueron deportados vía aérea desde Estados Unidos a Guatemala. La cifra es menor en un 39,2% a los 39.099 enviados en el mismo período del año pasado, cuando gobernaba Joe Biden.

Del total de deportados en lo que va del año, 126 son niños, niñas y adolescentes no acompañados, indican las cifras del IGM. En la víspera, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que su país está dispuesto y preparado para recibir a menores guatemaltecos no acompañados desde Estados Unidos, luego de que el fin de semana una jueza federal impidió que el gobierno de Trump deportara a un grupo de niños migrantes guatemaltecos que ya estaban embarcados en aviones. (Reporte de Sofía Menchú; Editado por Diego Oré)