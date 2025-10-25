Trump habla con líderes cataríes en escala en vuelo a Asia, donde se reunirá con Xi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el sábado conversaciones sobre el frágil alto el fuego en Gaza, en una escala en Catar rumbo a una importante gira por Asia, cuyo punto culminante será el diálogo con su homólogo chino, Xi Jinping.

El encuentro se produjo tras un ataque aéreo israelí contra un presunto militante de la Yihad Islámica en Gaza, a pesar del alto el fuego negociado por el mandatario estadounidense.

Trump viaja a Asia por primera vez desde su regreso al poder en enero. Tiene en agenda dos cumbres y una reunión con Xi para intentar poner fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. También espera encontrarse con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y con el líder norcoreano Kim Jong Un.

A bordo del Air Force One, en la Base Aérea Al Udeid, sede del cuartel general regional de las fuerzas militares estadounidense, Trump saludó al emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y al primer ministro, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

"Hemos logrado una paz increíble en Medio Oriente, y ellos fueron un factor clave", declaró.

No respondió preguntas de los periodistas.

Antes, Trump dijo que esperaba tener una "muy buena reunión" con Xi, y añadió que confiaba en que China llegara a un acuerdo para evitar más aranceles del 100% programados para entrar en vigor el 1 de noviembre.

También alimentó especulaciones sobre su posible encuentro con Kim por primera vez desde 2019, cuando se dieron la mano en la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas durante el primer mandato del republicano.

"Estoy abierto a ello", dijo Trump. "Tuve una gran relación con él".

Interrogado sobre la demanda de Pyongyang de ser reconocido como un estado nuclear como condición previa para el diálogo, Trump respondió: "Bueno, creo que son una especie de potencia nuclear".

Lula, comercio y paz

La primera parada de Trump será Malasia, adonde llegará el domingo para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Trump prevé firmar un tratado comercial con Malasia y será testigo de la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya en su continua búsqueda del Nobel de la Paz.

El mandatario republicano también podría ver a Lula, mientras ambos buscan reparar su relación tras roces diplomáticos.

"Creo que nos reuniremos, sí", declaró Trump a bordo del avión presidencial.

Consultado si estaba dispuesto a reducir las tarifas aduaneras a Brasil, añadió: "Bajo las circunstancias adecuadas".

Trump y el líder izquierdista han comenzado a resolver sus diferencias después de meses de disputas y la imposición de aranceles punitivos del 50% por el juicio y la condena por golpismo contra el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

Lula dijo el viernes que quiere mostrarle a Trump que la imposición de los gravámenes a su país fue "un error".

El siguiente destino del presidente estadounidense será Tokio. Allí se reunirá el martes con la flamante primera ministra de Japón, la conservadora Sanae Takaichi.

Takaichi dijo el sábado en X que tuvo una conversación inicial "buena y franca" con Trump.

Japón se ha librado de los peores aranceles que Trump impuso a países de todo el mundo para acabar con lo que él llama desequilibrios comerciales injustos que "perjudican a Estados Unidos".

Trump y Xi

Trump aterrizará en Busan el miércoles antes de la cumbre de APEC, foro en el que participan los latinoamericanos México, Perú y Chile.

El republicano se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, dará un discurso en un almuerzo con líderes empresariales y cenará con directivos de empresas tecnológicas estadounidenses, al margen de la cumbre en la ciudad de Gyeongju.

El jueves Trump se reunirá con Xi por primera vez desde su regreso al cargo.

Los mercados globales estarán atentos para ver si ambos dirigentes pueden detener la guerra comercial provocada por los aranceles de Washington, especialmente después de una disputa reciente sobre las restricciones de tierras raras de Pekín.

En un primer momento Trump amenazó con cancelar la reunión y anunció nuevos aranceles del 100% durante esa disputa, antes de decir que seguiría adelante después de todo.

También dijo que hablaría sobre el fentanilo con Xi, mientras aumenta la presión sobre Pekín para frenar el tráfico del poderoso opioide y Washington toma medidas contra los carteles de drogas de América Latina, como ha presentado sus mortales ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

dk/jgc/cjc/arm/sag/pb/rnr/ad/dg