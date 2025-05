Trump hablará con putin en medio de "compás de espera" para lograr fin a la guerra en ucrania

Por Guy Faulconbridge y Susan Heavey

MOSCÚ/WASHINGTON, 19 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto hablar el lunes con su par ruso, Vladimir Putin, sobre la paz en Ucrania, después de que Washington dijo que están en un compás de espera para poner fin al conflicto más letal que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Putin envió miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, desencadenando el enfrentamiento más grave entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962.

Trump, que dice que quiere ser recordado como un pacificador, ha pedido en repetidas ocasiones que se ponga fin al "baño de sangre" de Ucrania, que su gobierno considera una guerra por delegación entre Estados Unidos y Rusia.

Presionados por Trump, delegados de los países enfrentados se reunieron la semana pasada en Estambul por primera vez desde 2022, después de que Putin propuso conversaciones directas y los europeos y Ucrania exigieron un alto el fuego inmediato.

Menos de una hora antes de la convocatoria de las 10 hora local (1400 GMT), el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo a los periodistas que Washington reconoce que hay un compás de espera para poner fin a la guerra y que si Moscú no está dispuesto a comprometerse entonces eventualmente Washington tendrá que decir que no es su guerra.

"Somos conscientes de que estamos en un compás de espera. Y creo que el presidente va a decirle al presidente Putin: 'Mire, ¿habla en serio? ¿Está diciendo la verdad sobre esto?'", dijo Vance mientras se preparaba para partir de Italia.

"Creo honestamente que el presidente Putin no sabe muy bien cómo salir de la guerra", afirmó, añadiendo que acababa de hablar con Trump.

"Se necesitan dos para bailar el tango. Sé que el presidente está dispuesto a hacerlo, pero si Rusia no lo está, entonces al final simplemente vamos a decir, esta no es nuestra guerra", señaló. "Vamos a intentar ponerle fin, pero si no podemos, al final diremos: '¿Sabes qué? Valió la pena intentarlo, pero no vamos a hacer más'". (Editado en español por Carlos Serrano)