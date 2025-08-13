Trump homenajeará a Stallone, Kiss y Gloria Gaynor

“No quería hacerlo. No he presentado desde ‘The Apprentice’, y soy el presidente de Estados Unidos, ¡maldita sea!”, bromeó el magnate en el Centro Kennedy ante una multitud.

“Luego Susie Wiles me obligó. Ese es el poder que tiene sobre mí”, añadió Trump, refiriéndose a su jefe de gabinete.

Tras anunciar a los homenajeados, Trump habló extensamente de su amigo Stallone, relatando su historia desde los comienzos de Rocky en Brooklyn hasta Hollywood.

“Desde que asumí la presidencia, he eliminado la cultura progresista del Kennedy Center, que estaba en completo declive”, declaró Trump en la ceremonia, añadiendo que se han recaudado “8 millones de dólares en donaciones” para la institución en los últimos meses.

“Al final, todo se reduce al talento”, añadió el magnate.

Los “honrados son personas sobresalientes, un grupo excepcional, increíble”.

El magnate confirmó que él será el anfitrión de los Kennedy Center Honors de este año, que cuentan con actuaciones de los mejores artistas.

Trump aprovechó la audiencia en el Kennedy Center para retomar el tema de la delincuencia y las personas sin hogar en la capital estadounidense.

“Vamos a embellecer Washington de nuevo. Vamos a sacar a las personas sin hogar y las tiendas de campaña de las plazas”, declaró.

Reiteró que Washington DC “se está convirtiendo en un infierno”. El magnate también insistió en su intención de tomar medidas en otras ciudades como Nueva York, Chicago y Los Angeles.

Trump recordó hoy que buscará el control federal “a largo plazo” de la fuerza policial de D.C.. De acuerdo con la Sección 740 de la Ley de Autogobierno de D.C., el presidente solo puede tener el control de la aplicación de la ley de la ciudad durante 30 días a menos que el Congreso lo extienda.

Consultado sobre si trabajaría con el Congreso para extender la autorización de emergencia que le permita tomar el control temporal de la aplicación de la ley local, Trump respondió: “Vamos a necesitar un proyecto de ley de delitos, que vamos a poner, y que pertenecerá inicialmente a D.C.”.

“Vamos a pedir extensiones en eso, extensiones a largo plazo, porque no puedes tener 30 días”, continuó.

Trump criticó a sus oponentes políticos por criticar sus decisiones de desplegar la Guardia Nacional en D.C. y tomar el mando de la policía de D.C.

“Ya están diciendo: ‘Es un dictador’. El lugar se va al infierno, y tenemos que detenerlo”, dijo Trump sobre la capital despertando aplausos de la audiencia. “Así que en lugar de decir ‘es un dictador’, deberían decir: ‘Vamos a unirnos a él y hacer que Washington sea seguro”. (ANSA).