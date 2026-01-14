Trump impone arancel del 25% a importaciones de algunos chips de computación avanzada

14 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una proclamación para abordar las preocupaciones de seguridad nacional con respecto a las importaciones de semiconductores, e impuso un arancel del 25% a ciertos chips de computación avanzada, como el H200 de Nvidia y el MI325X de AMD, publicó la Casa Blanca.

Este arancel del 25% no se aplicará a los chips que se importen para la cadena de suministro de tecnología estadounidense y para impulsar la capacidad de fabricación nacional de derivados de semiconductores, según el documento de la Casa Blanca.

Trump, en un futuro próximo, también podría imponer aranceles más amplios a las importaciones de semiconductores y sus productos derivados para incentivar la fabricación nacional, según la hoja informativa. (Reporte de Ismail Shakil, Bhargav Acharya y Chris Sanders; editado en español por Javier Leira)